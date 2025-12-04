Боец Жук: в Зеленом Гае операторы БПЛА применяли беспилотники "Молния"

ВС РФ также использовали дроны на оптоволокне для уничтожения противника

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. БПЛА "Молния" и дроны на оптоволокне использовали операторы войск беспилотных систем группировки Восток для уничтожения ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Жук.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Наша задача была найти живую силу, где она расположена, выявить все пулеметные позиции, их стрелковые ячейки, всю живую силу, подвозы, склады, и уничтожить. Мы сразу докладывали, и туда отправлялись либо "Молнии", либо на оптоволокне дроны", - сказал оператор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.--0--звг/рни/крг/вб

