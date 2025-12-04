ВС РФ уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ

Кроме того, российские бойцы ликвидировали пикап и бронетранспортер противника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки уничтожили пикап и бронетранспортер (БТР), а также три блиндажа ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили БТР M113A2 и пикап ВСУ на северском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что также подразделениями БПС было уничтожено три блиндажа и один наземный роботизированный комплекс противника.