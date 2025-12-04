ВСУ атаковали здание администрации и территорию РЭС в Каменке-Днепровской

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей города не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа и территорию района электросетей (РЭС) в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Около 11:00 ВСУ атаковали здание администрации, к счастью, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник в этот момент был засечен в небе. После поступила информация об атаке беспилотника на территорию РЭС", - сообщили ТАСС в администрации.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется, а также призвал жителей города не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.