Путин: ценность высоких технологий в вооружениях многократно возросла

Индийские военные специалисты, работая с российскими, прекрасно понимают в каких условиях эффективно работает вооружение и когда его нужно применять, отметил глава государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Ценность высоких технологий при создании вооружений многократно возросла. На это указал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Президент в разговоре с журналистами напомнил про совместно созданные РФ и Индией ракеты "Брамос". "Калашников" - это тоже важное оружие, это понятно. Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учетом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла, многократно", - подчеркнул Путин.

По его словам, индийские военные специалисты, работая с российскими, прекрасно понимают, что, как, в каких условиях эффективно работает вооружение и когда его нужно применять. "Это чрезвычайно важное понимание и с российской, и с индийской стороны есть", - резюмировал президент.