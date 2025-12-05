Пленный из ВСУ: украинских солдат обучали в Германии на виртуальном стрельбище

Мужчина рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования во время похода в магазин за хлебом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские военные проходили курс молодого бойца (КМБ) в Германии, в него входило в том числе обучение на виртуальном стрельбище. Об этом рассказал взятый в плен бойцами "Севера" в Волчанске бывший военный ВСУ с позывным Ганс.

"КМБ был в Германии. Учили бегать по лесам, маскироваться, обороняться, брать окопы. С винтовкой немецкой, один раз у нас была "Багира". Виртуальное стрельбище, это уже в самом конце обучения было, типа тир. Там дали нам [автомат] с коллиматором, а [до этого] бегали просто с механическим прицелом. Бумажку дали обычную А4, распечатанную на принтере, где написана фамилия, имя, такой-то прошел курс в Германии, типа ГОСТ или что, какие-то буквы и цифры", - рассказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Также пленный добавил, что не подходил по возрасту для обучения в Германии, но его все равно туда отправили. "Я по возрасту не прохожу туда. Возрастной набор до 35, мне 48. Я сам был удивлен. В Германию лучше, чем лес валить и ямы копать", - отметил он.

Ганс уточнил, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - прим. ТАСС) во время похода в магазин за хлебом. По его словам, у него проблемы с ногами, варикоз. "Жена, мать есть. Я сам русский", - добавил пленный.

Бойцы "Севера" изъяли телефоны пленных. На заставке одного из них была установлена фотография наследника британского престола принца Уильяма.

Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки "Север" после освобождения Волчанска выполняют задачи по ликвидации разрозненных групп противника. Солдаты ВСУ вынуждены отступать или сдаваться в плен. Военные ВС РФ эвакуировали группу из пятерых пленных ВСУ.