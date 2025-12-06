ТАСС: экс-режиссер "Орла и решки" из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска
Редакция сайта ТАСС
19:02
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший режиссер шоу "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины, предположительно, был ликвидирован при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее сестра режиссера сообщила, что Хомко погиб 2 октября 2025 года в возрасте 45 лет, проходя службу в Силах специальных операций (ССО) Украины.
"Военнослужащий ССО Украины Василий Хомко, до СВО известный как режиссер популярного ТВ-шоу о путешествиях "Орел и Решка", предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска", - рассказал собеседник агентства.