Благодаря бойцу Соловьеву ВС РФ вовремя уничтожили вертолет ВСУ

Рядовой своевременно доложил о приближающемся воздушном транспорте противника, что позволило оперативно поразить цель, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Рядовой Данила Соловьев обнаружил приближение вражеского вертолета и своевременно доложил командованию о противнике в воздухе, в результате чего цель была оперативно уничтожена, рассказали в Минобороны России.

Рядовой Соловьев выполнял задачу по обороне российских позиций на важном тактическом направлении линии боевого соприкосновения.

"Проводя визуальную разведку в вверенном секторе наблюдения, Данила обнаружил приближение вражеского вертолета. Не теряя ни секунды, рядовой Соловьев доложил командованию о приближении противника с воздуха. Определив азимут и дальность цели, передал данные на пункт управления авиацией", - говорится в сообщении.

Там указано также, что поднятые по тревоге истребители ВС РФ классифицировали неопознанную цель как вертолет противника, открыли по нему огонь и уничтожили, не позволив выйти на рубеж атаки.

Кроме того, в ведомстве рассказали о подвиге ефрейтора Никиты Харламова. Он выполнял боевую задачу в составе группы по освобождению тактически важной высоты от ВСУ и закрепления на ней. "Никита Харламов из стрелкового оружия уничтожил военнослужащего ВСУ, не дав ему возможности открыть огонь. Затем, пока ефрейтор Харламов отвлекал на себя основные силы обороняющего противника, боевые товарищи обошли опорник боевиков с фланга и стремительно ворвались на позиции, вступив в ближний бой. Группа быстро закрепилась на высоте", - сообщили в министерстве.

Тем не менее там проинформировали, что ночью противник предпринял попытку вернуть утраченную выгодную позицию. "Ефрейтор Харламов своевременно вскрыл замысел националистов и вступил в бой, уничтожив двух украинских боевиков. Потеряв личный состав, националисты вынужденно отступили", - отметили в Минобороны.