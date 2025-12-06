Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:07
© Александр Полегенько/ ТАСС

Мужчина, управлявший грузовым автомобилем, получил ранения в результате целенаправленного удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по поселку Мирское Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украинский боевик из нацбатальона Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) был ликвидирован в зоне СВО в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

США на переговорах с представителями Украины пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Основные события 7 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:06

Рядовой Данила Соловьев обнаружил приближение вражеского вертолета и своевременно доложил командованию о противнике в воздухе, в результате чего цель была оперативно уничтожена, рассказали в Минобороны России.

