Мужчина, управлявший грузовым автомобилем, получил ранения в результате целенаправленного удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по поселку Мирское Погарского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украинский боевик из нацбатальона Главного управления разведки Минобороны Украины "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) был ликвидирован в зоне СВО в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

США на переговорах с представителями Украины пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

