Над Брянской и Курской областями сбили шесть украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
05:19
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"7 декабря в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области и три БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.