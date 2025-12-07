Над Брянской и Курской областями сбили шесть украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 декабря в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области и три БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.