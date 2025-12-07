ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 350 военных

Потери Украины в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 210 человек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 350 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 210 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - свыше 190, "Центр" - до 480, "Восток" - более 205, "Днепр" - до 45 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новые Вирки, Андреевка, Новая Сечь и Искрисковщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица и Вильча Харьковской области. ВСУ потеряли 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 склада боеприпасов.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили 7 боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Кривая Лука, Миньковка, Славянск и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка ДНР. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделениями группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Гай и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены бронеавтомобиль HMMVW и 155-мм гаубица М777 производства США, 10 пикапов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада боеприпасов.