ВС РФ за сутки освободили Кучеровку и Ровное

Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Кучеровка Харьковской области и Ровное в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) ДНР, сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Кучеровку освободили в результате активных действий штурмовых групп 6-й армии. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение Ровного.