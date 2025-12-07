ВС РФ за сутки освободили Кучеровку и Ровное
Редакция сайта ТАСС
09:11
обновлено 09:18
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Кучеровка Харьковской области и Ровное в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) ДНР, сообщили в Минобороны России.
В министерстве уточнили, что подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ на левом берегу реки Оскол. Кучеровку освободили в результате активных действий штурмовых групп 6-й армии. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение Ровного.