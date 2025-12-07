Белоусов заявил о продвижении ВС РФ на купянском направлении

Министр обороны России добавил, что в ходе проведения СВО военнослужащие, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов в своем поздравлении военных с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области заявил о продвижении российских войск на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава военного ведомства отметил, что российские военные, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, продвигаются вперед на купянском направлении, приближая день победы.

Согласно Минобороны, Белоусов добавил, что в ходе проведения СВО военные, проявляя отвагу и смелость, успешно выполняют поставленные боевые задачи, уничтожают боевые порядки ВСУ и отбрасывают противника с занимаемых рубежей. Он поблагодарил их за успешное выполнение задач и выразил уверенность, что их профессионализм, стойкость и упорство обеспечат безопасность нашего государства. Глава Минобороны особо подчеркнул, что имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Кучеровка Харьковской области подразделениями группировки войск "Запад".