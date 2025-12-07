Над регионами России за пять часов уничтожили 17 украинских БПЛА

Из них семь аппаратов сбили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Ростовской области, по 4 - над территориями Белгородской и Воронежской областей, по 1 БПЛА - над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря", - сказали в военном ведомстве.