Российские средства ПВО сбили за сутки 172 БПЛА

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 172 беспилотника ВСУ самолетного типа, а также четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.