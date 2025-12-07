Российские средства ПВО сбили за сутки 172 БПЛА

Также ликвидировали четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 172 беспилотника ВСУ самолетного типа, а также четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.