Пушилин: ВС РФ сконцентрировались на освобождении Димитрова

Российские силы также освободили населенный пункт Ровное

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Российские силы, освободив Красноармейск в ДНР, сконцентрировались на уничтожении противника в соседнем Димитрове, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале в Мax.

"Безусловно, в Красноармейске еще проходит дозачистка, какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители ВСУ будут выявляться, но все-таки здесь сейчас уже концентрация больше даже на Димитрове, который находится рядом и который тоже подлежит освобождению с учетом практического окружения, идет тоже перемалывание противника внутри данного города", - сказал Пушилин.

Он добавил, что на неделе также освобожден населенный пункт Ровное, что ограничивает возможности противника к контратакам.