Хегсет: американские ВС извлекают уроки из конфликта на Украине

Соединенные Штаты, в частности, изучают опыт применения автономного оружия, отметил глава Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. США изучают опыт применения автономных систем вооружений в ходе боевых действий на Украине и извлекают для себя уроки. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы наблюдаем на Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом", - сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Хегсет добавил, что, помимо автономных систем, важное значение для военных действий в будущем будут играть технологии искусственного интеллекта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что ВС США активно изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отмечал, что конфликт на Украине продемонстрировал всему миру, что тактика ведения боевых действий изменилась.