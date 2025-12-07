Боец Ветер: штурмовики "Севера" выкопали подземные галереи под Волчанском

Военные справились с задачей за два с половиной месяца, рассказал командир штурмового отряда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север" при освобождении Волчанска за два с половиной месяца прокопали на глубине 10 м под городом разветвленную сеть коммуникаций. Об этом сказал командир штурмового отряда с позывным Ветер в эксклюзивном материале "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это мы откопали за два с половиной месяца. Копали у меня штурмовики. Это именно те штурмовики, которые проламывали оборону Волчанска. <...> Над нами 10 м земли", - сказал Вестер, проводя "экскурсию" по подземным галереям для журналиста Владимира Соловьева.

Офицер пояснил, что перед ним стояла задача создать для своего подразделения "плацдарм безопасности", откуда военные могли бы безопасно, удобно и эффективно выполнять боевые задачи. "Чтобы завести отряд, мне надо было их куда-то рассадить. В маленькие норы рассаживать смысла нет, поэтому вначале зашли, начали копаться. Пока копали, я не собирал большую группу ребят: мои штурмовики парами, двоечками начинали заходить", - сказал он.

В подземном городе, помимо тоннелей, расчеты БПЛА устроили вертикальную 10-метровую шахту, где планируется установить пульт управления и площадку для запуска беспилотников. Кроме того, военные предусмотрели отдельное запираемое помещение для пленных ВСУ. "У нас достаточно много пленных; соответственно для них нужно сделать комнату, так чтобы их держать в определенном месте. Я их сразу не передаю, потому что вначале мы с ними побеседовали, получили информацию, информацию сразу же через наши БПЛА проверили, нанесли туда огневое поражение", - рассказал Ветер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря сообщил, что накануне верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Волчанска Харьковской области.

В новость внесена правка (18:04 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - в эксклюзивном материале "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".