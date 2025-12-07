ВС России уничтожили пункт управления БПЛА у Северска

Также бойцы Южной группировки войск ликвидировали боевую бронемашину "Козак" и наземного робота противника

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем и артиллеристы Южной группировки войск уничтожили боевую бронемашину "Козак", пункт управления беспилотниками и наземного робота противника на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных дронов и расчеты артиллерии Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов за прошедшие сутки выявили и уничтожили квадроцикл, боевую бронированную машину "Козак", пикап, наземный роботизированный комплекс и пункт управления беспилотниками противника на северском направлении", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны.

"Всего за прошедшие сутки подразделениями Южной группировки войск на северском направлении было уничтожено: боевая бронированная машина, 3 пикапа, багги, 6 пунктов управления БПЛА, 20 блиндажей, 7 антенн связи, 3 склада материальных средств и 6 единиц живой силы ВСУ", - добавили там.