ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские бойцы также атаковали склады горючего противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады горючего ВСУ в 140 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", - сказали в министерстве.