Командир Пегас: на Херсонщине ВСУ использовали церковь для запуска БПЛА

Чтобы помешать противнику, российские военнослужащие перекрыли пути подвоза боеприпасов

© Елизавета Демидова/ 18 общевойсковая армия группировки войск "Днепр"/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 7 декабря. /ТАСС/. Операторы дронов ВС РФ пресекли подвоз ресурсов и сделали невозможной ротацию для военнослужащих ВСУ, которые использовали церковь для запуска БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Пегас.

"Было выявлено место запуска БПЛА противника - в церкви на той стороне (правобережье Херсонской области - прим. ТАСС). Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы - дроны те же самые, боеприпасы", - сказал он.

Пегас уточнил, что его роте БПС обычно ставятся задачи по разведке, выявлению скопления мест и техники противника на правом берегу Днепра, а также их уничтожение. "Не так давно также были поражены пункты управления БПЛА, бронетранспортер и живая сила противника", - отметил он.