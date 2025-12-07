Танкисты "Востока" уничтожили пункты размещения боевиков ВСУ в Гуляйполе

В Минобороны сообщили, что "противник использовал эти позиции для размещения групп и техники перед переброской их на участки боевого соприкосновения"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80 группировки войск "Восток" уничтожил пункты дислокации ВСУ в городской застройке Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили несколько пунктов временной дислокации украинских подразделений в городской застройке Гуляйполя. Противник использовал эти позиции для размещения групп и техники перед переброской их на участки боевого соприкосновения. После получения координат экипаж танка Т-80 выдвинулся на огневую позицию и нанес серию прицельных выстрелов фугасными 125-мм боеприпасами по обозначенным объектам. Укрепления и укрытия были разрушены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что в районе Гуляйполя операторы беспилотных систем ликвидировали расчеты тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" и разведывательных квадрокоптеров ВСУ.