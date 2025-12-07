ВС РФ продолжили уничтожение окруженных боевиков в Димитрове
Редакция сайта ТАСС
09:13
обновлено 09:23
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" в течение минувших суток продолжали уничтожение окруженных подразделений ВСУ в населенном пункте Димитров (украинское название - Мирноград) ДНР и зачистку от боевиков Гришина ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" <...> продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.