ВС РФ продолжили уничтожение окруженных боевиков в Димитрове

Кроме того, российские бойцы зачищали от боевиков Гришино в ДНР

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" в течение минувших суток продолжали уничтожение окруженных подразделений ВСУ в населенном пункте Димитров (украинское название - Мирноград) ДНР и зачистку от боевиков Гришина ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" <...> продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.