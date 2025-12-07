Пушилин назвал временными попытки контратак ВСУ в районе Родинского

ВС РФ продвигаются в восточной части Гришино, отметил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Попытки ВСУ контратаковать в районе Родинского к северу от Димитрова в ДНР являются временным явлением, заявил глава республики Денис Пушилин в своем канале в Max.

"Фиксируем продвижение ВС РФ в восточной части Гришино, в Родинском противник, или в районе Родинского, противник пытается контратаковать, какие-то участки он там еще имеет возможности удерживать, но это все временная составляющая", - сказал Пушилин.