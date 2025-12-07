ТАСС: Украина вновь выдала элементы ракеты Patriot за российские

Украинские СМИ "пробили очередное дно", опубликовав фото поражающих элементов систем, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Украинские СМИ в очередной раз выдали поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

"Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки", - сказал собеседник агентства.

Ранее эксперты и военные источники ТАСС неоднократно заявляли, что киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия расчетов ПВО за последствиями якобы российских ударов. В том числе 14 ноября сообщалось, что видеоматериалы о повреждении помещения посольства Азербайджана в Киеве свидетельствуют о попадании в него зенитной ракеты ВСУ от комплекса Patriot.