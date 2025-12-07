ТАСС: в Сумской области уничтожены позиции двух бригад и спецроты ВСУ

Цели поражены ударами авиации и "Солнцепеков", сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Позиции двух бригад ВСУ и спецроты 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) уничтожены у Андреевки и Садков Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ударами авиации и "Солнцепеков" уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады теробороны и спецроты 225-го ОШП в районах Андреевки и Садков", - сказал собеседник агентства.