ВС РФ за сутки уничтожили три экскаватора и пять станций Starlink ВСУ

Военнослужащие группировки "Восток" также поразили две станции радиоэлектронной борьбы, два склада материальных средств и дрон самолетного типа противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск ликвидировали три экскаватора и пять станций связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены три экскаватора, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада материальных средств, пять станций спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказал он.

Миськов также отметил, что силами группировки были уничтожены пункт боепитания и восемь пунктов управления беспилотной авиацией противника.