ТАСС: убитый во Львове сотрудник ТЦК оказался не ветераном, а тыловиком

Также выяснилось, что он был фанатиком войны и садистом, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), убитый во Львове, оказался не ветераном так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе (АТО), а тыловиком. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

4 декабря во Львовской областной прокуратуре сообщили, что житель города на западе Украины смертельно ранил ножом остановившего его на улице сотрудника ТЦК Юрия Бондаренко.

"Украинская пропаганда увидела в этом возможность обелить репутацию ТЦК в глазах населения, моментально присвоив убитому репутацию мученика. Для этого связанные с киевским режимом СМИ и блогеры записали его в ветераны АТО в составе некой 16-й механизированной бригады. Только оказалось, что в ВСУ никакой 16-й мехбригады и в помине не было. Это подтвердилось и заявлениями генштаба ВСУ", - сказал собеседник агентства.

О том, что он якобы состоял именно в этой части, указано в большинстве СМИ, однако в некоторых источниках отмечается, что сотрудник ТЦК служил в воинской части А1463, добавил собеседник. Часть А1463 находится во Львовской области, является тыловым подразделением и никогда участия в боевых действиях не принимала, уточнил он.

"Также выяснилось, что убитый был фанатиком войны и садистом. По данным источника, знакомого с убитым, Бондаренко считал, что всех можно заставить воевать, главное - правильно "объяснить". Работая в ТЦК, он запугивал, избивал и заставлял отловленных подписать документы. Отличался от других сотрудников ТЦК тем, что был очень агрессивным по отношению к отловленным гражданам", - отметили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что "распространение откровенной лжи говорит о том, что киевский режим очень боится, что украинцы последуют примеру и начнут защищаться ножами и пистолетами от ТЦК. Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что граждане Украины в социальных сетях массово призывают власти выдать звание Героя Украины жителю Львова, убившему сотрудника ТЦК.