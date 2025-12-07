Пушилин: ВС РФ продвигаются к Константиновке с еще одного направления

Российские силы освободили населенные пункты Клиновое и Безымянное

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Российские силы, освободив Безымянное и Клиновое, стали продвигаться к Константиновке с востока и северо-востока, заявил глава республики Денис Пушилин в своем канале в Max.

"На константиновском направлении освободили населенные пункты Клиновое и Безымянное, что позволяет продвигаться уже еще с одного направления к Константиновке - это с востока и с северо-востока", - сказал Пушилин.

Он добавил, что бои продолжаются на юго-восточных окраинах Константиновки. На северском направлении продолжаются городские бои за Северск, российские силы продвигаются в районе Закотного и Платоновки, чтобы выбить противника с противоположного берега реки Северский Донец. На краснолиманском направлении бои развернулись у Ямполя, Дробышево, Яровой, Александровки и Коровьего Яра. "Прорываются наши подразделения с разных сторон и к самому Красному Лиману", - заключил руководитель ДНР.