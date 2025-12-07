Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 13:00 до 18:00 мск

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ 11 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 декабря с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что семь БПЛА сбили над территорией Курской области и четыре - над Белгородской областью.