Кадыров сообщил о проведении ВС РФ самых длительных воздушных ударов по Украине

Глава Чечни заявил, что работа велась по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Воздушные удары, нанесенные ВС РФ по стратегическим объектам Украине, за последние два дня стали самыми длительными с начала СВО, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что операция возмездия еще не завершена.

"Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет", - написал он.

По словам Кадырова, работа велась по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях.

"Целями атаки наших ракетных войск также стали пункты размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в различных локациях. На выявленных местах их дислокации теперь только руины", - сказал Кадыров

Как сообщили в Минобороны России, ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и БПЛА дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Также удар был нанесен по предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.