Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

Речь о ДНР и ЗАЭС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Cпециальный посланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что завершение украинского конфликта близко, но на повестке переговоров по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории ДНР.

"Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <...> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", - сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Госсекретарь Марко Рубио ранее, комментируя переговоры в интервью телеканалу Fox News, заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

Запорожская атомная электростанция является собственностью РФ, по указу президента России Владимира Путина за работу объекта отвечает АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС". Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией по итогам референдумов в 2022 году.