ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА в районе Орехова и Степногорска

Ликвидирован тяжелый гексакоптер противника в районе передовых позиций

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Операторы БПЛА Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункты управления беспилотниками и антенны связи ВСУ в районе Орехова и Степногорска Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В районе населенных пунктов Орехов и Степногорск Запорожской области военнослужащими подразделений войск БпС в составе Ульяновского гвардейского соединения ВДВ при ведении разведки были обнаружены замаскированное орудие ствольной артиллерии, пикап с группой пехоты противника, которая пыталась провести ротацию личного состава, и множество антенн связи и пунктов управления БПЛА. FPV-дроны настигли технику и личный состав украинских националистов, не позволив им провести ротацию на передовых позициях. Также были уничтожены антенны связи и пункты управления БПЛА", - сообщили в военном ведомстве, отметив, что также был уничтожен вражеский тяжелый гексакоптер в районе передовых позиций.

Кроме того, в министерстве рассказали о работе инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр" на ореховском направлении. "В ходе работ по разминированию саперы постоянно обнаруживают и уничтожают накладными зарядами противопехотные мины, установленные украинскими националистами, несмотря на то, что Украина является государством - участником Конвенции ООН о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - проинформировали там.

В ведомстве подчеркнули, что стрелки прикрытия из состава группы инженерной разведки обеспечивают защиту саперов от возможных атак с воздуха и земли, позволяя им безопасно выполнять свою работу.