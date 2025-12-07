ТАСС: в Вильче ВС РФ уничтожили отказавшихся от сдачи в плен солдат ВСУ

Как уточнили в российских силовых структурах, речь идет об украинских военных из 225-го отдельного штурмового полка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа окруженных военных из 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ в Вильче Харьковской области отказалась сдаваться в плен и была уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в Вильче в ходе продвижения наши бойцы окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го ОШП ВСУ. На предложение сдаться в плен они ответили отказом", - сказал собеседник агентства.