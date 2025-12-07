ВС РФ ударили по транспортной и топливной инфраструктуре ВСУ

Российские бойцы применили высокоточное оружие наземного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты дальнего действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием, в том числе "Кинжалами" и БПЛА, по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили там.