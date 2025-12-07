ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 70 раз

В Белгороде в результате прилета боеприпаса пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области 16 снарядов и более 50 БПЛА, в результате чего пострадал один местный житель, повреждения получили жилые дома, автомобили, объекты инфраструктуры. Об этом сообщает оперштаб региона.

"В Грайворонском округе <…> выпущено 16 снарядов и нанесены удары 10 беспилотников. В Краснояружском округе поселок Красная Яруга, села Колотиловка и Староселье подверглись атакам 9 беспилотников. Над Шебекинским округом подавлены и сбиты 22 беспилотника. В Белгородском округе поселок Малиновка, села Лозовое, Нехотеевка и Петровка атакованы 6 беспилотниками", - говорится в сообщении.

Также шесть дронов были выпущены по селам Борисовского, Валуйского, Волоконовского округов. В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары с беспилотника сброшено взрывное устройство, в результате чего поврежден частный дом.

"В Белгороде в результате прилета неустановленного боеприпаса пострадал мирный житель. Мужчине оказана медицинская помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Повреждены линия электропередачи, грузовой автомобиль, 5 частных домов, административное и коммерческое здания", - сообщили в оперштабе.