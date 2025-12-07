Боец Ветер: военные ВСУ в Волчанске убивали минами даже котов

Ночью у противника курсирует небесная разведка, отметил командир штурмового отряда

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Север", несмотря на неудобства от мышей, не держат в своих укреплениях кошек, потому что ВСУ, контролируя местность с беспилотников, сбрасывали мины на этих животных. Об этом сказал командир штурмового отряда с позывным Ветер в эксклюзивном материале "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползет - они даже его убивают", - рассказал офицер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря сообщал о том, что накануне верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении города Волчанска Харьковской области.

