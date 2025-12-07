ТАСС: приезд Сырского под Сумы говорит о приоритетности направления для ВСУ
07:20
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посещение главкомом ВСУ Александром Сырским командного пункта группировки ВСУ в Сумской области свидетельствует о приоритетности направления. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.
"Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский, что может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования", - сказал собеседник агентства.