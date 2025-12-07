ТАСС: приезд Сырского под Сумы говорит о приоритетности направления для ВСУ

Главком Вооруженных сил Украины посетил командный пункт 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посещение главкомом ВСУ Александром Сырским командного пункта группировки ВСУ в Сумской области свидетельствует о приоритетности направления. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский, что может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования", - сказал собеседник агентства.