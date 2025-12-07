ВС РФ уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ у Красноармейска

Цель поразил расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчет 152-мм пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Корректировка огня велась расчетами БПЛА в режиме реального времени, что позволило быстро и эффективно подавить укрепления неонацистов. Удар был нанесен [расчетом 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б"] с дистанции более 27 км. В результате огневого воздействия вражеский опорный пункт был полностью уничтожен вместе с находившимися в нем боевиками, что открыло штурмовым подразделениям возможность для дальнейшего продвижения [на красноармейском направлении]", - говорится в сообщении.

Также в министерстве проинформировали, что на этом же направлении расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" уничтожили четыре пункта управления БПЛА вместе с живой силой и оборудованием противника.