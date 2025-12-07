Агитснаряды у Гуляйполя побуждают гарнизон ВСУ безопасно выйти из боя

В Минобороны уточнили, что листовки с призывом отказаться от боевых действий или сдаться в плен покрывают маршруты, по которым подразделения ВСУ пытаются перемещаться внутри населенного пункта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Распространение листовок с призывом отказаться от ведения боевых действий или сдаться в плен агитационными снарядами ВС РФ позволяет солдатам ВСУ узнать о международном гуманитарном праве военнослужащих по безопасному выходу из боя. Об этом сообщили в Минобороны России.

"[У населенного пункта Гуляйполе] применяются специальные агитационные снаряды - вместо фугасной части в них оборудована полость, куда перед загрузкой укладываются листовки, свернутые в плотные рулоны. Применение таких боеприпасов командованием группировки рассматривается как дополнительное средство, побуждающее гарнизон ВСУ использовать предусмотренные международным гуманитарным правом варианты выхода из боя - организованный отход или сдачу в плен", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что после срабатывания снаряда листовки разлетаются над позициями противника, покрывая значительные участки городской застройки и маршруты, по которым подразделения ВСУ пытаются перемещаться внутри Гуляйполя.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что свыше 10 тыс. подобных листовок распространяется с помощью агитационных боеприпасов в районе населенного пункта Гуляйполе.