В ДНР предотвратили серию ударов беспилотников ВСУ по объектам энергетики

Всего за неделю предотвращено 349 атак

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" предотвратила удары беспилотников Вооруженных сил Украины по энергообъектам крупнейших городов ДНР, Донецка и Макеевки, сообщили в управлении ФСБ России по республике.

"Украинские боевики продолжают массово применять новейшие образцы ударных беспилотников чешского производства для атак по инфраструктуре региона. Противник пытался поразить электроподстанцию в Макеевке. Система РЭБ перехватила ударный дрон FP-2 и четыре беспилотника FP-1 чешского производства, которые несли на себе боевые заряды ФП-105 и ОФБ-60-ЯУ с дополнительными поражающими элементами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Донецке враг пытался атаковать такими же дронами крупный распределительный энергоузел в Куйбышевском районе, а с помощью ударного квадрокоптера "Баба-яга" - ударить по трансформаторной станции в Буденовском районе. Всего за неделю предотвращено 349 атак, включая 247 над Донецком и Макеевкой и 102 над Горловкой.

Система "Купол Донбасса" создана в ДНР при участии УФСБ России по региону. В 2024 году с ее помощью было предотвращено 25 тыс. атак беспилотников.