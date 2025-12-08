ВСУ потеряли HMMWV и опорный пункт в районе Гуляйполя

Уничтожены также несколько пикапов, на которых противник пытался скрытно доставить живую силу в населенный пункт, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили транспорт ВСУ, включая бронированную машину Humvee и пикапы, а также опорный пункт противника в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На подступах к населенному пункту Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили движение машин ВСУ, которые использовались для подвоза боекомплекта и переброски живой силы. Первым ударом FPV-дрона по задней части бронированной машины HMMWV был поражен личный состав, находившихся внутри. Повторное точное попадание оптоволоконного FPV-дрона завершило уничтожение HMMWV", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, расчеты БПЛА группировки уничтожили еще одну украинскую бронемашину и несколько пикапов, на которых противник пытался скрытно доставить живую силу в Гуляйполе для усиления позиций внутри населенного пункта.

Минобороны РФ также сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ артиллеристами Восточной группировки. "В ходе воздушной разведки войсками беспилотных систем группировки "Восток" были выявлены позиции противника и скопления техники в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. Координаты были оперативно переданы расчету реактивной системы залпового огня "Град". Артиллерийский расчет реактивного подразделения 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанес удар по выявленному опорному пункту противника. Укрепленное сооружение, подготовленное для обороны, было уничтожено вместе с техникой и личным составом ВСУ", - следует из сообщения.