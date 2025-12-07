Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Над регионами России за пять часов уничтожили 17 украинских БПЛА.

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), убитый во Львове, оказался не ветераном так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе, а тыловиком. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Работа по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти завершена. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Основные события 8 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.