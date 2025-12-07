Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:04
Над регионами России за пять часов уничтожили 17 украинских БПЛА.
Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), убитый во Львове, оказался не ветераном так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе, а тыловиком. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Работа по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти завершена. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.
Основные события 8 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.