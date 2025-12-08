В Лужском районе Ленобласти уничтожили несколько БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ликвидировали в Лужском районе Ленинградской области несколько украинских БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.