В Лужском районе Ленобласти уничтожили несколько БПЛА
03:12
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ликвидировали в Лужском районе Ленинградской области несколько украинских БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.