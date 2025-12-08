Бойцы бригады "Север-V" уничтожили сбегающий минометный расчет ВСУ у Часова Яра

Для нейтрализации объекта задействовали дроны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили бросившийся в бегство минометный расчет противника в районе Часова Яра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

"В ходе операции военнослужащими бригады был обнаружен укрепленный пункт - блиндаж, в котором находился минометный расчет противника, оказывавший ожесточенное сопротивление и мешавший продвижению наших войск. Для нейтрализации расчета и объекта были задействованы дроны, вынудившие противника предпринять попытку отступления. Артиллерийские расчеты бригады, продемонстрировав настоящее мастерство, точно поразили каждую из отступающих целей. Очередная позиция противника была уничтожена", - сообщили в пресс-службе, предоставив соответствующие кадры.