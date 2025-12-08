ТАСС: под Гуляйполем ударами ФАБ практически уничтожен штурмовой полк ВСУ

Уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода.

"225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что высшее командование полка в выводе отказало.