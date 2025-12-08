ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военнослужащих

Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 425 военнослужащих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 275 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 205 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - свыше 145, "Центр" - до 425, "Восток" - более 250, "Днепр" - до 40 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старый Салтов, Старица, Вильча и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину, зенитный ракетный комплекс, 155-мм артиллерийское орудие TRF1 производства Франции, 19 автомобилей, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Брусовка, Александровка, Яровая и Дробышево ДНР. Потери противника составили танк, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и 9 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, 2 артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сергеевка, Вольное, Гришино, Родинское, Удачное, Торецкое, Белицкое ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляйполе, Риздвянка, Доброполье, Терноватое и Прилуки Запорожской области. Противник потерял 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.