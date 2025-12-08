ВС РФ за сутки ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

Российская армия также поразила пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что, по их данным, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России поразили объекты, которые, как утверждается, использовались в интересах украинских сил. В сообщении также отмечалось, что удары были нанесены по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.