В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

Он находится в реанимации

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал мужчину в селе Гора-Подол Белгородской области, когда тот ехал на велосипеде, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

"FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В отделении реанимации пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.