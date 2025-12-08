В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
04:56
БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал мужчину в селе Гора-Подол Белгородской области, когда тот ехал на велосипеде, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
"FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
В отделении реанимации пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.