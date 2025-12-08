В Запорожской области порядка 12 тыс. абонентов обесточены из-за атаки ВСУ
06:35
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 12 тыс. абонентов остались без света в населенных пунктах Запорожской области из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное. Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов", - написал он в своем Telegram-канале.