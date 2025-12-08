Пушилин: ВС РФ создают плацдарм для освобождения Северска с разных сторон
ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска создают плацдарм для возможности захода в Северск с разных сторон. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Северское направление. Мы видим, что в самом Северске продолжаются боестолкновения, и наши подразделения сейчас стараются создать все необходимые условия, чтобы также с нескольких направлений иметь возможность данный населенный пункт освободить", - сказал Пушилин.